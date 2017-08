Charlottesville, Ben Carson: polemiche contro Trump eccessive

Il segretario Usa all'urbanistica Ben Carson ha descritto le polemiche scaturite dalla reazione del presidente Donald Trump ai fatti di Charlottesville come "piccoli bisticci" che vengono "ingigantiti". Lo stesso Carson - l'unico afroamericano nel governo - in un post su Facebook aveva parlato di "odio e intolleranza su tutti i fronti" in reazione a quanto accaduto in Virginia. Il neurochirurgo ha poi accusato i media di reazioni eccessive contro Trump.