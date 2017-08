Charlie, la madre del bimbo: ospedale ci ha negato ultimo desiderio

Il Great Ormond Street Hospital di Londra "ci ha negato il nostro ultimo desiderio". Lo ha dichiarato Connie Yates, madre del piccolo Charlie Gard, parlando del mancato accordo con l'ospedale che ha reso inevitabile il trasferimento del bimbo, deciso dal giudice, in un hospice. L'ultimo desiderio citato dalla donna si riferisce alla possibilità di mantenere in vita il piccolo, affetto da una rara malattia, per alcuni giorni prima della morte.