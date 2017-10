Cesare Battisti, ricorso a Corte suprema Brasile contro estradizione

La difesa di Cesare Battisti ha avanzato un nuovo ricorso alla Corte suprema, chiedendo che venga analizzata "con urgenza" la richiesta di "habeas corpus" (il principio che tutela l'inviolabilità personale) per il loro assistito presentata allo stesso tribunale il 27 settembre. Secondo gli avvocati, esisterebbe infatti un rischio "imminente" di estradizione in Italia per il terrorista.