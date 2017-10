"E' giusto sostenere il dialogo tra Catalogna e Spagna, ma non tocca all'Europa". E' quanto dichiara il presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani, ai microfoni di Tgcom24. "L'Ue non ha alcuna competenza in merito, vedremo cosa risponderanno i catalani a Madrid. L'indipendenza significherebbe uscire dall'Unione e sarebbe una violazione della costituzione spagnola, che a sua volta è parte integrante del diritto europeo", ha aggiunto.