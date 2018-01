Catalogna, Puigdemont chiede l'immunità per la sua investitura

Il governatore uscente della Catalogna, Carles Puigdemont , ha chiesto al presidente del Parlamento di Barcellona, Roger Torrent, di tutelare la sua immunità parlamentare e il diritto di assistere alla seduta di martedì durante la quale dovrebbe essere rieletto. Puigdemont, in esilio volontario in Belgio, rischia l'arresto se dovesse rimettere piede in territorio spagnolo.

Nella sua lettera a Torrent, scrive la Vanguardia, Puigdemont ricorda infatti a Torrent di essere coperto dall'immunità in qualità di deputato e di non poter quindi essere arrestato se non nel caso in cui venga sorpreso "in flagranza di reato".



La polizia spagnola ha infatti istituito da lunedì mattina posti di controllo sull'autostrada Ap7 al confine con la Francia per impedire proprio che Puigdemont possa rientrare senza essere arrestato a Barcellona, in vista della sessione d'investitura del Parliament di martedì. Contro di lui c'è un mandato di cattura da parte di Madrid per presunta "ribellione" e il ministro dell'Interno spagnolo, Juan Ignacio Zoido, ha avvertito che non potrà tornare neanche "nascosto nel bagagliaio".