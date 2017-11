Catalogna, giudice del Belgio concede la libertà condizionata a Puigdemont e ai suoi 4 ex ministri

Puigdemont e i suoi ex ministri si sono consegnati alla polizia federale belga, sono stati presi in custodia ma "il giudice si è rifiutato di eseguire il mandato di arresto europeo", come fa sapere Gilles Dejemepp, portavoce dalla Procura di Bruxelles. La palla era poi passata al giudice istruttore che, dopo averli interrogati, ha concesso la libertà condizionata.



Nelle ultime ore, gli 'esuli' catalani hanno incassato il sostegno di una parte rilevante del Belgio, cioè i separatisti fiamminghi: il ministro dell'Interno Jean Jambon, nazionalista fiammingo, ha sollecitato gli altri Stati europei e le istituzioni comunitarie a monitorare la situazione dei diritti in Spagna.



Gli avvocati di Puigdemont e gli altri erano in contatto da giorni con le autorità giudiziarie belghe. E a dimostrazione della volontà dei loro assistiti di collaborare, avevano concordato tutti insieme un appuntamento al commissariato della polizia federale per domenica mattina. "E hanno rispettato l'appuntamento", ha detto il portavoce della procura, Gilles Dejemeppe. I cinque sono stati poi accompagnati nella sede della procura di Bruxelles, per essere interrogati, uno alla volta alla presenza del loro legale, dal giudice istruttore.