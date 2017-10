"La diversità non deve portare al conflitto, le cui conseguenze sarebbero cattive per i catalani, la Spagna e tutta l'Europa. Cerchiamo sempre ciò che ci unisce e non ciò che ci divide", ha aggiunto Tusk durante la plenaria del Comitato europeo delle Regioni.



In particolar modo è l'articolo 115 della Costituzione spagnola il vero spauracchio dei seguaci di Puigdemont: prevede la facoltà per gli organi nazionali di governo di poter destituire i vari governi locali e regionali. Di fatto sospendendo l'autonomia della regione catalana, con imprevedibili ma pesanti conseguenze socio-economiche. Madrid potrebbe addirittura dichiarare lo stato di emergenza. La decisione del parlamento potrebbe però anche dividere, e in modo molto profondo, gli stessi catalani.



Il sindaco di Barcellona, Ada Colau, ha rotto gli indugi e preso apertamente posizione contro una dichiarazione unilaterale di indipendenza della Catalogna dalla Spagna. "I risultati del referendum del primo ottobre - ha osservato - non possono servire come fondamento per una proclamazione di indipendenza".



Carles Puigdemont, lunedì sembrava convinto: "Noi abbiamo aperto la porta alla mediazione, noi abbiamo detto di "sì" a tutte le possibilità di mediazione che ci sono state presentate. I giorni passano e se lo stato spagnolo non rispondesse in modo positivo, noi faremo quello per cui siamo qui". Il governo spagnolo, intanto, ha rafforzato la sicurezza in tutti gli obiettivi sensibili della regione.