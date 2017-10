Catalogna, amb. spagnolo a Tgcom24: serve calma e ordine

"Il governo (della Catalogna ndr) ha spaccato la società catalana e questo è molto grave e doloroso per tutti, perché ci sono tanti catalani che vogliono rimanere in uno scenario in cui possiamo vivere tutti insieme": così Jesus Manuel Gracia Aldaz, Ambasciatore spagnolo in Italia, ospite di Tgcom24. "La nostra costituzione - ha poi aggiunto - è inclusiva e ci permette la libertà e la democrazia. L'indipendenza invece ci fa tornare indietro in un tempo passato mai esistito. Dobbiamo restare calmi: sono sicuro che il governo prenderà tutte le decisioni necessarie per ristabilire l'ordine".