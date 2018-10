Caso Khashoggi, media: "Legati al principe Salman 4 dei sospettati"

Altri tre sospettati sarebbero invece collegati alla scorta che si occupa della sicurezza del principe. Una quinta persona sospettata di essere coinvolta con la scomparsa di Khashoggi è un medico legale che ricopre incarichi di alto livello nell'amministrazione saudita, al servizio del ministero degli interni, una figura - scrive il Nyt - che può prendere ordini solo dai vertici della monarchia.



Ministri G7: "Trovare i responsabili" - I ministri degli Esteri del G7 in una dichiarazione congiunta si sono detti "turbati" per la vicenda del giornalista dissidente. "Coloro che sono responsabili della sua scomparsa dovranno renderne conto", hanno dichiarato i ministri appellandosi anche alla collaborazione tra le autorità turche e saudite.



Trump difende principe saudita: "Trattato come Kavanaugh" - Donald Trump ha criticato le voci di condanna che si stanno levando in giro per il mondo contro la monarchia saudita. "Ci siamo di nuovo: sei colpevole finché non viene provato che sei innocente", ha detto infatti il presidente americano, paragonando il caso del principe ereditario saudita Mohammed bin Slaman a quello del giudice della Corte Suprema Brett Kavanaugh.