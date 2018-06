Casa Bianca: "Con i dazi la Ue tenta di punire i lavoratori Usa"

"La Ue sta tentando di punire i lavoratori americani, impegnandosi in pratiche commerciali ripetutamente ingiuste". Lo ha detto il portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders in merito alla decisione della Harley-Davidson di spostare alcune produzioni per i clienti europei fuori dagli Usa. La Sanders ha inoltre vantato i successi ottenuti finora della politica economica di Donald Trump.