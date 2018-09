Casa Bianca, Bloomberg pronto a sfidare Trump nel 2020 con i dem

Michael Bloomberg, tre volte sindaco di New York e a capo di un impero dei media, vuole sfidare Donald Trump. Per questo sta valutando una discesa in campo alle presidenziali del 2020 nelle fila dei democratici. L'indiscrezione è riportata da alcuni media Usa. Bloomberg, 76 anni, ha provato a correre per la Casa Bianca già nel 2008, 2012 e 2016, ma sempre come indipendente.