Caos Venezuela,Onu: governo responsabile di violazione diritti umani

"Siamo preoccupati per l'escalation della situazione in Venezuela e per le violazioni dei diritti umani che non accennano a diminuire". Lo ha dichiarato la portavoce dell'ufficio diritti umani Onu, Ravina Shamdasani, per la quale "la responsabilità è al più alto livello di governo". Da aprile sono state arrestate 5mila persone, di cui mille ancora in custodia. Su 124 morti, 46 sono da attribuire agli agenti e 27 a gruppi armati filogovernativi.