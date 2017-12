Canada, Toronto: trovati morti il re dei farmaci Barry Sherman e la moglie

Giallo in Canada per la morte di un noto imprenditore miliardario e di sua moglie, i cui corpi senza vita sono stati trovati nella loro elegante villa in un esclusivo quartiere nord di Toronto, nell'Ontario . I cadaveri di Barry Sherman , fondatore del gigante farmaceutico Apotex, e di sua moglie Honey si trovavano nel seminterrato della casa, che gli Sherman avevano messo in vendita.

Ipotesi omicidio-suicidio - Due giornali canadesi dicono che si potrebbe trattare di omicidio-suicidio, secondo quanto riferiscono fonti di polizia anonime. Gli investigatori ipotizzano che il magnate abbia ucciso la moglie appendendo il suo corpo, e che poi si sia impiccato sul bordo della piscina.



L'allarme - A dare l’allarme un agente immobiliare che si era recato nell’abitazione per prepararla in vista di una “open house” con un gruppo di potenziali clienti. Non si conoscono ancora le cause dei decessi, anche se la polizia considera il caso “sospetto”. Lo ha reso noto il portavoce della polizia David Hopkinson. Le forze dell’ordine hanno fatto sapere, inoltre, che non c’era nessun segno di forzatura nell'abitazione e che non sono alla ricerca dei sospetti.



L’Apotex - Sherman ha fondato l'Apotex nel 1974 con solo due dipendenti. Attualmente, la società è una delle più floride del Canada: è il più grande produttore farmaceutico del Paese e produce più di 300 farmaci generici. “Tutti in Apotex sono profondamente shockati e rattristati da questa notizia e i nostri pensieri e le nostre preghiere sono per la famiglia”, ha fatto sapere la società. Negli ultimi anni, sia Barry Sherman che Apotex sono stati coinvolti in contenziosi giudiziari con parenti e altre aziende farmaceutiche.



Il cordoglio del premier Trudeau - Il premier canadese Justin Trudeau ha espresso il suo cordoglio per la morte della coppia con un messaggio su Twitter. Anche il ministro della Sanità dell'Ontario Eric Hoskins ha fatto le sue condoglianze sul social network.