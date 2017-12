Viterbo, coppia trovata morta in casa avvolta nel cellophane: ricercato il figlio

Due coniugi, l'83enne Gianfranco Fieno e la 71enne Rosa Franceschini, sono stati trovati morti, avvolti nel cellophane sul letto, nella loro abitazione a Viterbo. A scoprire i corpi sono stati i vigili del fuoco, allertati da una figlia della coppia che non riusciva a mettersi in contatto con i genitori. Per il duplice omicidio è ricercato un altro figlio, il 44enne Ermanno Fieno, che viveva con la coppia.

Il 44enne, alle richieste di informazioni da parte della sorella, avrebbe detto di aver portato i genitori in una clinica, senza però aver saputo indicarne il nome.



Gli investigatori indagano per duplice omicidio. Sui corpi non sono presenti segni di violenza: i coniugi potrebbero dunque essere morti per asfissia, soffocamento o avvelenamento. Secondo il medico legale, il decesso risale ad almeno tre giorni fa.



I cadaveri sono stati ritrovati disposti "a L": lui con la testa sul cuscino, mentre lei adagiata parallelamente alla pediera. Un "rituale" tremendamente simile a quello descritto in un libro, la cui copertina è stata fotografata e pubblicata su Facebook da Ermanno Fieno: si tratta dell'horror "Il grande dio Pan" di Arthur Machen. "Dicono sia il libro più terrificante mai scritto, vediamo se è davvero così…", aveva commentato il figlio della coppia.