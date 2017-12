Sorelle uccise in casa nel Catanese, fermato un 30enne: movente rapina

Dopo aver visionato le immagini delle telecamere di sicurezza presenti in zona, i carabinieri si sono messi sulle tracce di Modica: i tasselli a quel punto hanno iniziato a combaciare. E' risultato infatti che la soletta di uno scarponcino, trovato sotto il corpo di una delle sorelle, apparteneva al 30enne. La perquisizione a casa dell'uomo ha permesso inoltre di rinvenire alcuni abiti con tracce del sangue delle due donne.



La ricostruzione del duplice omicidio - Il 30enne è entrato dal tetto di un'abitazione vicina, pensando che a casa non ci fosse nessuno o soltanto Filippa Mogavero, visto che la sorella Lucia era uscita per andare a comprare dei dolci per festeggiare il proprio onomastico, e la terza, Cettina, era nella scuola in cui insegna. Modica ha ammesso di avere assassinato le due sorelle per denaro: voleva infatti 200 euro per saldare un debito pregresso di droga. La prima a essere aggredita è stata Filippa Mogavero, al terzo piano della loro palazzina, con la quale l'uomo ha una colluttazione: la donna viene legata. Nel frattempo rientra Lucia con un vassoio di dolci. L'uomo scende e chiede i soldi. Lei è disposta a dargliene anche di più, ma lui dice di 'accontentarsi' di 200 euro. La donna cede e gli dà i soldi e gli getta contro anche un mazzo di chiavi, intimandogli che tanto lo conosceva di vista perché era un frequentatore della piazza e lo avrebbe denunciato.



"Ho ucciso perché temevo di essere denunciato" - E' stato allora, secondo il racconto del fermato, ancora da verificare, che la donna avrebbe preso un coltello. Mogavero, sostiene, si sarebbe difeso uccidendola, sgozzandola. Poi le avrebbe legato i piedi per simulare sevizie e avrebbe messo a soqquadro la casa. Intanto sale sopra e al quel punto uccide con una coltellata alla gola l'altra sorella perché teme di essere denunciato. L'arma del delitto non è stata trovata. La ricostruzione del fermato è adesso al vaglio della Procura di Caltagirone, diretta da Giuseppe Verzera.