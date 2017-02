Canada: scomparso cinque anni fa, viene trovato a 10mila km da casa

Anton Pilipa aveva 35 anni quando è scomparso da Vancouver, Canada. Oggi ne ha 40 e ha attraversato a piedi dieci Paesi e due continenti. La notizia è stata fonte di grande gioia per i familiari che lo credevano morto. Il ritrovamento è avvenuto in una città a nord di Manaus , in Brasile , da parte di un poliziotto che aveva notato quest'uomo senza documento né passaporto. Poi c'è stato il riconoscimento in ospedale e la chiamata ai parenti che ora si prenderanno cura di lui.

Anton aveva lavorato nelle ong ma prima di sparire aveva manifestato dei segni di disagio mentale. I familiari avevano ipotizzato che soffrisse di schizofrenia. Secondo quanto si è ricostruito, in questi anni l'uomo ha viaggiato sempre a piedi, percorrendo 10mila 460 chilometri tra Stati Uniti, Messico, Colombia e Brasile, scalzo e, all'inizio, con uno zaino che ben presto gli è stato rubato. Il poliziotto che l'ha ritrovato l'aveva scambiato per un sacco della spazzatura.



"Non mi sono mai sentito solo. Ho incontrato tante persone cattive ma anche chi mi ha aiutato. Ho pensato molto, in questi anni passati dormendo all’aperto. Vivere è davvero semplice, non hai bisogno di molte cose in realtà", ha detto il protagonista di questo insolito vagabondaggio che, dopo le analisi in ospedale, sembra essere in buone condizioni.