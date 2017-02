Canada:continueremo ad accogliere richiedenti asilo "in fuga" da Usa

Il Canada continuerà ad accettare i richiedenti asilo che attraversano illegalmente il confine con gli Stati Uniti e garantirà che misure di sicurezza siano assunte per proteggere i canadesi. Lo ha dichiarato il premier Justin Trudeau. Il numero di migranti che entrano in Canada attraverso la frontiera è aumentato nelle ultime settimane per i timori legati al giro di vite sull'immigrazione dell'amministrazione Trump.