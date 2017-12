Canada, bambino allergico a tutto può mangiare soltanto pesche

Ma non è tutto. Ogni mese, infatti, i suoi genitori lo devono portare da nove medici diversi per essere curato dalle altre patologie di cui soffre: una grave immunodeficenza, chiamata sindrome di DiGeorge, oltre che una rara malattia genetica chiamata micro-duplicazione 15Q13.3.



La famiglia intanto, per aiutare il bambino che soffre constantemente, ha deciso di lanciare una raccolta fondi on line per far fronte alle spese mediche che deve sostenere. "Quando non conoscevamo la sua patologia - ha raccontato la madre Caroline Masson al Global News - abbiamo provato a dargli una banana da mangiare. Dopo quattro ore ha cominciato a vomitare per più di sei volte. Alla fine, stravolto, è svenuto diventando pallido in volto".



Al momento non esiste una cura per la malattia di Micah. "Ma nonostante le difficoltà - continua Caroline - è un bambino straordinario, con una personalità amorevole". Molte delle intolleranze alimentari nei bambini vengono superate all'età di 3 o 4 anni. Un evento difficile nel caso del piccolo canadese, che è allergico a circa 27 alimenti che gli causano vomito e dolori addominali, ma i suoi genitori non hanno perso la speranza: "Non ha avuto un inzio di vita facile, ma speriamo che smetta di soffrire".