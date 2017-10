Gravemente malato a 22 anni: l'Inps stoppa la malattia retribuita, l'azienda continua a pagarlo

Abbandonato dall'Inps , ma sostenuto dall'azienda per cui lavora . E' la storia di un 22enne di Cesenatico , affetto da una grave malattia , il Sarcoma di Ewing, fin dall'età di 11 anni. A causa della lunga convalescenza , seguita all'ennesima operazione a cui il giovane ha dovuto sottoporsi, l'Inps ha sospeso lo stipendio . Ma l'azienda, la Siropack Italia , ha deciso di non seguire l'Istituto di previdenza e ha deciso di continuare a pagare il 22enne.

L'Inps considera infatti esaurito il diritto del ragazzo alla malattia retribuita. L'azienda è quindi intervenuta, rifiutando anche la proposta dei colleghi di pagarlo con una colletta.



"Prima che sopraggiungesse l'obbligo di assumere una persona diversamente abile, non abbiamo avuto dubbi a puntare su di lui, nella convinzione che il lavoro potesse dargli un ulteriore stimolo per continuare a combattere la sua battaglia personale - hanno raccontato i titolari della Siropack, Rocco De Lucia e Barbara Burioli, al quotidiano online "Today" - è un ragazzo infinitamente disponibile e positivo, per questo la sua presenza ha rappresentato, fin dal suo arrivo, un valore aggiunto per tutta l'azienda".



"La nostra azienda considera quanto subito dal giovane una profonda ingiustizia - hanno quindi spiegato i due titolari dell'azienda -. Siamo rimasti commossi dalla sensibilità dei nostri circa 30 dipendenti, che si sono resi subito disponibili al pagamento di una colletta, ma abbiamo stabilito che sarà la proprietà a provvedere al suo sostentamento, là dove gli organi preposti alla tutela dei lavoratori hanno deciso di voltare le spalle a chi si trova nel bisogno".