Cameron: questa Ue non va bene

L'attuale status quo nell'Unione europea "non è abbastanza soddisfacente": lo ha detto il premier britannico, David Cameron, nel corso di una conferenza stampa congiunta all'Eliseo con Francois Hollande. "Credo che ci siano cambiamenti che possiamo fare che potranno portare benefici non solo alla Gran Bretagna, ma anche al resto dell'Europa", ha aggiunto. Per Cameron, la priorità è condurre riforme per avere un'Europa "più competitiva".