California, reporter e fotografo si avvicinano troppo all'incendio e rischiano grosso

Brutta avventura per il reporter Steve Kuzj e il fotografo Victor Vargas: si sono avvicinati troppo all'area colpita da un incendio in California e sono stati costretti a fuggire per non essere investiti dalle fiamme. I due uomini hanno dovuto recuperare rapidamente telecamera ed equipaggiamento per sottrarsi al calore intenso che li stava investendo. I roghi hanno distrutto 150 abitazioni e provocato la morte di due persone.