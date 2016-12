Bucarest, il dg di Enel Romania muore precipitando dal palazzo della società

00:01 - Il direttore generale di Enel Energia Romania e di Enel Energia Muntenia, il 42enne Matteo Cassani, è morto precipitando da una finestra del palazzo della società a Bucarest. Secondo quanto riportato da Mediafax, il personale di un'ambulanza che passava per caso sul posto ha cercato di prestare soccorso, ma per Cassani non c'era più nulla da fare. La polizia sta indagando su "una morte sospetta", ma non è escluso il suicidio.

Una nota dell'Enel informa che "fino a questo momento le circostanze sono sconosciute. Un'indagine interna è in corso". Nello stesso comunicato, citato da Mediafax, Enel Romania sottolinea come Cassani sia stato "un professionista eccellente, che ha lavorato per dieci anni in Romania, occupando varie posizioni di leadership nella nostra azienda" e "un uomo rispettato da tutti i colleghi e apprezzato dalla clientela e da tutta la business community".