Brexit, Tusk: "Ue rifiuterà intesa con Gb se sgradita all'Irlanda"

Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha assicurato che l'Ue non accetterà alcun accordo con la Gran Bretagna sui confini dell'Irlanda, nell'ambito dei negoziati sulla Brexit, se questo non avrà il placet di Dublino. Qualunque soluzione "inaccettabile per l'Irlanda, sarà inaccettabile anche per l'Europa", ha detto Tusk parlando dopo un incontro con il premier irlandese, Leo Varadkar.