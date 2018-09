Brexit, sindaco di Londra: "Serve un secondo referendum"

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha lanciato un drammatico appello per un secondo referendum sulla Brexit, sottolineando che la premier Theresa May non ha "il mandato per giocare d'azzardo cosìpalesemente con l'economia britannica e la vita della gente". Secondo Khan, qualsiasi accordo con Bruxelles dovrà essere sottoposto a un "voto pubblico" e, in caso di un "no-deal", "i cittadini hanno il diritto di scegliere se restare nell'Ue".