Brexit, Renzi: è tempo propizio per una nuova Europa

"Quello che è accaduto ci dimostra che questo è un tempo propizio: siamo tristi per il voto dei britannici, ma è un tempo propizio per una nuova pagina dell'Ue". Lo afferma il premier Matteo Renzi dal vertice di Berlino individuando nella parola greca "kairos", che significa "tempo opportuno", quella adatta a descrivere questo momento dell'Europa. "C'è un bisogno forte di dare gambe e cuore al progetto europeo per i prossimi decenni", ha aggiunto.