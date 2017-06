Brexit, May: "Usciamo dall'Ue, ma manterremo relazioni forti"

La Gran Bretagna intende "mantenere forti relazioni con l'Ue e con i singoli Stati" europei anche dopo la Brexit. Lo ha confermato la premier Theresa May a Parigi dopo un incontro con il presidente Emmanuel Macron, senza tuttavia mettere in discussione l'intenzione di lasciare l'Unione. "I tempi della Brexit - ha aggiunto - non cambiano, i negoziati cominceranno la prossima settimana".