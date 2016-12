Brexit, Londra: "Se necessario faremo un accordo di transizione"

Il ministro britannico incaricato per la Brexit, David Davis, ha detto di non escludere che, "qualora fosse necessario", Londra troverà un accordo di transizione con l'Unione europea "per avere il tempo di definire nuove relazioni dopo l'uscita della Gran Bretagna". Davis ha inoltre affermato di ritenere personalmente possibile una trattativa sulla Brexit nell'arco di 18 mesi, così come richiesto da Bruxelles.