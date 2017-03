Brexit, Gentiloni: "Shock sia occasione per un risveglio europeo"

"L'Italia lavora affinché lo shock di Brexit sia l'occasione per un risveglio europeo". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. "Come accaduto altre volte in questi 60 anni, dai momenti di difficoltà l'Unione può ritrovare le ragioni della propria identità e del proprio avvenire. L'Italia - ha spiegato - si accinge al negoziato dei prossimi mesi con spirito amichevole nei confronti del Regno Unito".