Bratislava, Hollande: priorità per sopravvivenza Ue è la difesa

"La difesa europea è la sfida per l'Europa" che "deve essere capace di proteggersi da sola", perché "non c'è continente, non c'è unione se non può difendersi da sola". Lo dice Francois Hollande, a Bratislava per il vertice Ue. Per il presidente francese sicurezza, lavoro e dare speranza ai giovani sono i temi principali per l'agenda europea: "Con la cancelliera Merkel, con Matteo Renzi e molti altri leader siamo d'accordo".