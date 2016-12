Brasile,sequestra una donna:ucciso

Un uomo armato che aveva preso in ostaggio una donna nel centro di San Paolo senza apparente motivo è stato ucciso dalla polizia. L'uomo, con in mano un fucile, ha portato la donna sulla scalinata della cattedrale da Sé, nel centro storico della capitale paulista. Prima dell'intervento della polizia, un senzatetto che tentava di prestare soccorso alla donna è stato ferito dal malvivente ed è poi morto in ospedale.