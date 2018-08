Brasile, parte verso Brasilia la "Marcia nazionale Lula libero"

Circa 5mila contadini di tutte le regioni brasiliane si sono messi in movimento venerdì da tre distinte città per partecipare alla "Marcia nazionale Lula libero" organizzata dal Movimento dei lavoratori rurali "Sem Terra" (Mst) e da "Via Campesina", federazione mondiale delle organizzazioni del settore agricolo, che deve giungere a Brasilia il 14 agosto per una grande manifestazione fissata per il giorno successivo.