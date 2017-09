Brasile, Lula incriminato nuovamente per corruzione

Nuova incriminazione per l'ex presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, già condannato in primo grado a nove anni e mezzo dai giudici della Lava Jato, la "Mani Pulite locale": stavolta il pubblico ministero federale lo ha denunciato per corruzione nell'ambito dell'operazione Zelotes. In base alle accuse, quando era al governo Lula avrebbe favorito con benefici fiscali le imprese del settore auto in cambio di tangenti.