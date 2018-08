Brasile giudice vieta partecipazione di Lula in un dibattito tv

Un magistrato del Tribunale Supremo Elettorale (Tse) ha respinto la richiesta degli avvocati di Luiz Inacio Lula da Silva di autorizzare la sua partecipazione nel dibattito fra candidati alla presidenza del Brasile in onda sul canale Rede Tv. Per giustificare la sua decisione, il giudice Sergio Banhos ha chiarito che il Tse non dispone dell'autorità necessaria per permettere la scarcerazione, anche provvisoria, di Lula.