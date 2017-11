16 novembre 2017 10:32 Brasile, cavallo danneggia una macchina: la polizia lo mette in prigione Eʼ stato dietro le sbarre per 24 ore

Ha rovinato una macchina prendendola a calci e per questo la polizia ha deciso di metterlo in prigione. Sembrerebbe la bravata di un vandalo, invece protagonista di questa vicenda è Faceiro, un cavallo. L'equino è stato infatti arrestato dalla polizia perché ha distrutto un'autovettura. E' successo a Nossa Senhora Aparecida, in Brasile. L'animale è stato in prigione per 24 ore ed è stato rilasciato solo dopo che il proprietario ha accettato di coprire interamente le spese della riparazione del veicolo danneggiato.

"Un amico mi ha chiesto di prestargli il cavallo per una passeggiata - ha detto William dos Santos, proprietario di Faceiro - e gliel'ho lasciato. Mentre erano in strada il mio cavallo si è spaventato e ha iniziato a dare calci a una macchina". La proprietaria dell'autovettura ha chiamato la polizia che ha portato via l'equino. "Quando sono arrivato al commissariato ho trovato Faceiro dietro le sbarre come se fosse un normale criminale" ha raccontato dos Santos. L'uomo ha anche detto che il suo animale era stato lasciato senza cibo e acqua, ma le forze dell'ordine hanno negato ogni maltrattamento.



Dos Santos voleva portare subito via Faceiro, ma la polizia non glielo ha lasciato fino al giorno seguente e solo dopo che l'uomo ha accettato di ripagare i danni alla proprietaria dell'autovettura.