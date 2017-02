Brasile, arrestato il figlio di Pelè: 12 anni e 10 mesi di carcere per narcotraffico

Brutte notizie per Pelé : il primo dei sette figli, Edson Cholbi Nascimento , 47 anni, è stato condannato dalla giustizia brasiliana a 12 anni e 10 mesi di carcere. Gli sono stati imputati i reati di riciclaggio di denaro e traffico di droga in una vicenda che risale al 2005. All'ex portiere e allenatore, già coinvolto in passato e in prigione altre tre volte, è stata ridotta la pena che inizialmente doveva essere di 33 anni.

Fino a oggi, Edinho è stato in libertà, in attesa che la corte si pronunciasse in via definitiva sul ricorso presentato contro la sentenza di primo grado. La vicenda risale al 2005, quando il primo dei sette figli di O Rei era stato arrestato, insieme ad altre 17 persone, per riciclaggio di denaro e traffico di droga.



La sentenza di liberazione è stata emessa nelle scorse ore dal Supremo Tribunale Federale brasiliano, e è arrivata senza alcun preavviso. Bruno, in passato accostato anche al Milan, ha già annunciato di voler tornare a giocare a calcio.