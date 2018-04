Blitz Bardonecchia, i giornali francesi non danno spazio (o quasi) alla notizia

Il blitz della polizia transalpina nella sede dell'ong Rainbow4Africa che assiste i migranti che cercano di oltrepassare il confine ha fatto scoppiare il caso diplomatico tra Italia e Francia. Sui siti di informazione francese, però, la notizia è passata a dir poco in sordina. Del tutto assente sulla prima pagina della versione domenicale di Le Monde e degli altri principali quotidiani francesi, quanto successo a Bardonecchia non trova spazio nemmeno nelle versioni online di Le Parisien, Paris Match e Libération.



Su Le Figaro, invece, l'articolo riguardante la notizia su Bardonecchia è presente ma non trova spazio nella home del sito. Mentre solo un taglio basso occupa su France 24, che parla di protesta dell'Italia per un incidente alla frontiera. "L'Italie proteste auprès de la France après un incident frontalier", si legge nel titolo. Altra menzione al caso di Bardonecchia, ma sempre in una posizione poco rilevante, sull'homepage del periodico francese Le Point che parla di "Roma indiginata per l'atteggiamento della gendarmeria sul suolo italiano".