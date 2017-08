Barcellona, polizia: "Un arrestato, due in fuga"

Una persona ritenuta coinvolta nell'attentato di Barcellona è stata arrestata e due sono in fuga. Lo riferisce Tv3 citando fonti della polizia regionale. Posti di blocco sono stati allestiti alle principali uscite dalla città. "Non c'è nessuno barricato in un bar del centro di Barcellona. Abbiamo arrestato un uomo e lo trattiamo come attacco terroristico". E' quanto riferisce su Twitter il corpo speciale della polizia catalana, i Mossos d'Esquadra.