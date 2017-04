Barack Obama, vacanze su un'isola della Polinesia con la moglie Michelle

Barack Obama è in vacanza a Moorea, un'isola della Polinesia francese , insieme alla moglie Michelle. Lo ha rivelato l'emittente TNTV. L'ex presidente americano è stato fotografato a bordo di uno yacht mentre era immerso nel paradisiaco mare polinesiano. L'ex first lady, invece, è stata immortalata mentre si cimentava nel Sup, uno sport che consiste nel remare in piedi su una tavola da surf, in una baia di Moorea, ad una mezz'ora di traghetto da Tahiti.

Obama è in Polinesia già dal 15 marzo quando è atterrato a bordo di un jet privato a Tahiti. Da qui ha cambiato aereo per volare a Tetiaroa, atollo che ospita uno degli hotel ecologici più lussuosi del mondo, il Brando.



Sempre a Tetiaroa, l'ex inquilino della Casa Bianca avrebbe affittato per tre settimane una villa di tre camere, proposta a 9mila euro al giorno in bassa stagione. Avrebbe anche affittato varie altre ville per la sicurezza che più volte ha dovuto allontanare i curiosi. Scortato dai suoi body guard, Obama ha effettuato diverse escursioni dell'atollo con guide specializzate: a Tetiaroa ha sede un importante centro di ricerca. Si è anche divertito a fare immersioni.



E' altamente probabile che l'ex presidente americano si sia rifugiato in Polinesia per scrivere le sue memorie, vendute, insieme a quelle della moglie, per una cifra record che secondo il Financial Times supera i 60 milioni di dollari.