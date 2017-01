Australia, proiettile vagante sul set: comparsa muore durante le riprese

Morte assurda quella di un australiano di 28 anni: Johann Ofner è stato colpito da una pallottola vagante sul set di un video musicale a Brisbane. La polizia del Queensland non ha fornito il nome del gruppo di cui si stava girando il video . Secondo alcuni media australiani, si tratta della band di Sidney Bliss N Eso. La tragedia è avvenuta durante una scena girata in un bar del centro che prevedeva l'utilizzo di diverse armi.

Il giovane è stato ferito al petto ma non è ancora chiaro se sia stato colpito da un proiettile oppure se le armi fossero state caricate a salve. Nessun'altra delle comparse presente è stata ferita. Il bar era stato chiuso al pubblico per girare il video. Per la polizia la morte di Johann Ofner è stata causata da un incidente, anche se si dovrà aspettare l'esito dell'inchiesta.



La maledizione de "Il corvo" - Il pensiero non può non andare a "Il corvo". Nel marzo del 1993 il protagonista del film, Brandon Lee, rimase ucciso sul set da un colpo di pistola caricato su un'arma che doveva essere a salve quando mancavano solo tre giorni alla fine delle riprese. Brandon era il figlio di Bruce Lee, morto anche lui nel pieno della realizzazione di un film.