Australia, per i 50 anni le regalano un lancio con il paracadute: muore madre di otto figli

Doveva essere il regalo più bello per il suo 50esimo compleanno, perché donato da marito e figli. Ma è finito in tragedia. Il lancio in tandem con il paracadute, infatti, sulla spiaggia di Mission Beach, nel nord del Queensland, in Australia, è stato fatale per Kerri Pike, la festeggiata, madre di 8 ragazzi, e due istruttori di 34 e 35 anni. Secondo alcuni testimoni, uno degli istruttori si sarebbe scontrato a mezz'aria con la coppia.

I corpi di Kerri Pike e dell'istruttore che era con lei sono stati trovati appesi a un albero, aggrovigliati l'un l'altro, in una fattoria di banane, a circa 1,5 chilometri dalla zona prevista per l'atterraggio. Il corpo dell'altro istruttore è stato invece rinvenuto nel giardino di una casa vicina.



Skydive Australia, associazione alla quale appartenevano i due istruttori, ha confermato la morte di tre persone in un incidente sul quale indaga la polizia di Brisbane. "Una delle vittime - si legge nella nota - era un istruttore altamente esperto che aveva completato migliaia di salti e stava completando un salto da solo". "Le altre due vittime stavano saltando in tandem: un istruttore altamente esperto e una cliente", continua.



La Mission Beach, situata tra Cairns e Townsville, è un luogo tipico di paracadutismo per i turisti. Il sito web di Skydive di Mission Beach offre salti in tandem da altitudini fino a 15.000 piedi. I testimoni della tragedia sono sotto shock: "Ho visto uno dei paracaduti precipitare dietro gli alberi - racconta uno di loro ai media australiani. - Mi è saltato il cuore in gola".