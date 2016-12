Australia, automobilista fa strage di canguri: uccisi 17 esemplari, è caccia all'uomo

In Australia è caccia ad un automobilista che si presume abbia deliberatamente ucciso 17 canguri in Walcon, nella zona di Brisbane. Gli animali sono stati trovati morti lungo il ciglio della strade. Secondo quanto sottolinea la Società reale per la prevenzione della crudeltà verso gli animali, le tracce degli pneumatici suggeriscono che l'auto abbia sbandato appositamente per colpirli.