Sta suscitando polemiche la scelta dell' Università di Cambridge di mettere una foto del campo di concentramento di Auschwitz come copertina del dépliant di benvenuto di uno dei suoi collegi, l 'Emmanuel college. E sopra l'immagine la scritta "arbeit macht frei", cioè "il lavoro rende liberi". Molti studenti hanno trovato l'immagine di cattivo gusto considerato anche il fatto che il college è frequentato da ragazzi ebrei. L'istituto ha chiesto scusa e ha assicurato che non intendevano offendere nessuno.

Il dirigente del college, Jeremy Caddick, ha inoltre spiegato che l'immagine doveva essere pubblicata assieme a un sermone in cui si parlava appunto degli uomini, delle donne e dei bambini che sono stati ammazzati dai nazisti durante la seconda guerra mondiale. "E' impensabile l'idea che volevamo prenderci gioco dell'olocausto", ha commentato Caddick.



Gli studenti hanno visto per la prima volta il dépliant durante un incontro di benvenuto e molti di loro hanno affermato di essere rimasti "turbati" anche perché "tanti ragazzi ebrei vedranno la brochure". Alcuni di loro hanno persino pensato che Auschwitz in prima pagina servisse per creare un paragone con le fatiche della vita universitaria.