Chi ha tradito Anna Frank?

Investigatori, storici, informatici e psicologi uniranno le loro competenze per rispondere a una sola domanda: "Chi ha tradito la famiglia Frank?". A guidare il team di 19 esperti sarà un ex veterano Fbi in pensione, Vince Pankoke. Nelle ricerche verranno utilizzate le tecniche più innovative, dai big data alla ricostruzione comportamentale con il coinvolgimento di attori.