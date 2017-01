L'Aja, famiglia Anna Frank scoperta per caso e non denunciata

Anna Frank potrebbe non essere stata denunciata alla polizia nazista ma catturata per caso. Un nuovo studio del museo della casa di Anna Frank di Amsterdam sostiene che nonostante decine di ricerche non c'è la certezza assoluta che la diarista ebrea e la sua famiglia siano stati denunciati agli occupanti tedeschi dell'Olanda durante la Seconda Guerra Mondiale, cosa che portò al loro arresto e deportazione.