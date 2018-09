Attrice di "E.R. Medici in prima linea" è stata uccisa dalla polizia nella sua casa in California

Vanessa Marquez, nota per aver interpretato l'infermiera Wendy Goldman nella serie cult "E.R. - Medici in prima linea", è morta nella sua casa a Pasadena, in California. E' stata uccisa dalla polizia. Gli agenti erano stati chiamati dal proprietario di casa della donna perché dal suo appartamento provenivano urla. E hanno trovato la Marquez in preda a un crisi epilettica. La donna, secondo quanto riportano i media locali, stava dando segni di instabilità mentale, e a un certo punto ha impugnato una pistola ad aria compressa. Gli agenti le hanno sparato pensando che si trattasse di un'arma vera.