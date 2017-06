Attentato Londra, May: giusto sparare per uccidere i terroristi

" Shoot to kill ", sparare per uccidere: è questa la linea sostenuta dal premier britannico, Theresa May, contro i terroristi. La May ha sottolineato infatti come questa condotta adottata dagli agenti armati di Scotland Yard per fermare i tre aggressori di Londra , abbia salvato "innumerevoli vite" grazie anche alla tempestività delle forze dell'ordine, giunte al London Bridge in pochi minuti dopo l'allarme.

Christine Archibald, 31 anni, canadese, è la prima vittima identificata dell'attentato a Borough Market, nel centro di Londra. Si era trasferita in Gran Bretagna per stare con il fidanzato ed è morta tra le sue braccia. A rivelarlo la sorella Cassie in un'intervista Tv

James McMullan, 32 anni, di Hackney, è la seconda vittima identificata dell'attentato di Londra

Corbyn: "May ha tagliato agenti, si dimetta" - Intanto il leader laburista Jeremy Corbyn controreplica alla premier Tory, Theresa May e ne invoca apertamente le dimissioni da capo del governo: ancor prima delle elezioni di giovedì 8. May, ha tuonato Corbyn, dovrebbe "dimettersi per aver presieduto ai tagli" imposti alle forze di polizia mentre era ministro dell'Interno. E' un'opinione, ha insistito, condivisa da "persone molto responsabili" che sono "molto preoccupate".



Londra: "Riceviamo la metà dei fondi che ci spettano per la polizia" - "Riceviamo la metà dei fondi alla polizia che ci spettano, 170 milioni di sterline contro 370". Lo ha sottolineato il sindaco di Londra, Sadiq Khan, dopo aver visitato i luoghi dell'attacco terroristico di sabato sera con la comandante di Scotland Yard, Cressida Dick. "Negli ultimi sette anni abbiamo dovuto chiudere delle stazioni di polizia e abbiamo perso migliaia di agenti", ha aggiunto Khan.



Tim Farron: "May ha fallito" - Theresa May "ha fallito, sia come premier sia come ministro dell'Interno". Così il leader liberaldemocratico britannico, Tim Farron, entrando nella polemica sulla sicurezza nazionale dopo l'attacco terroristico di sabato a Londra e ricordando come l'attuale premier conservatrice sia stata a capo dell'Home Office per ben sei anni prima di approdare a Downing Street: un record nel Regno Unito. "Su uno dei test più importanti per il Paese, quello della sicurezza, Theresa May ha fallito... perché ha fatto scelte sbagliate: ha scelto di accettare i tagli alla corporation tax in favore del grande business e dei ricchi invece di spendere denaro per per tenerci al sicuro e dare risorse a polizia e servizi segreti", ha detto Farron unendosi alla polemica contro il governo Tory a tre giorni dal voto dell'8.



Continuano le indagini, blitz nella zona est di Londra: due arresti - La polizia londinese ha fatto irruzione in altre due abitazioni in un quartiere nella zona est della capitale (a Dagenham) in relazione all'attacco terroristico di sabato sera: lo scrive il Mail online. Alcune persone sono state arrestate. Un testimone ha detto al giornale di avere sentito una forte esplosione seguita da colpi di arma da fuoco.



L'identità dei tre terroristi - Scotland Yard conosce l'identità dei tre attentatori che sabato sera hanno seminato il panico tra i passanti e ucciso 7 persone nel centro di Londra, prima di essere abbattuti dagli agenti. I loro nomi, ha spiegato la Metropolitan Police, saranno comunicati "non appena operativamente possibile". Nel commando c'erano un marocchino e un pakistano.