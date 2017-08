Attentato Barcellona, Isis celebra jihadisti: "Colpire ancora"

L'Isis ha pubblicato un video in cui celebra i terroristi che hanno compiuto l'attacco a Barcellona e fa appello per nuovi attentati. Lo riferisce il il sito di monitoraggio dell'estremismo islamico, Site. Nel filmato, due jihadisti lanciano nuove minacce in lingua spagnola. Il video è stato realizzato dalla "provincia" siriana dell'Isis a est, nella regione di Deir el-Zor.