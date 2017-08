Attacco in Spagna, Alfano sente familiari vittime: sarò a Barcellona

Il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, ha parlato con i familiari delle vittime italiane dell'attacco terroristico in Spagna: "Ho assicurato loro vicinanza e sostegno in tutti i modi possibili, in queste ore difficili, e ho detto che sarò a Barcellona non appena le autorità spagnole avranno espletato le procedure necessarie". Alfano ha poi aggiunto: "E' stata una giornata infinitamente triste per il mondo intero ma noi reagiamo con fermezza".