Attacco a Monaco, media: killer era razzista di estrema destra

Ali Sonboly, il 18enne che ha ucciso 9 persone in un centro commerciale a Monaco di Baviera, era un razzista con un orientamento di estrema destra. Ad affermarlo è il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung (FaZ), che cita fonti dei servizi di sicurezza. Sonboly sentiva come un "onore" l'essere nato il 20 aprile, lo stesso giorno di Adolf Hitler, e sosteneva di essere di "razza ariana" in quanto di origine iraniana.