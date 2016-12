Asta record da Sotheby: 20,4 milioni dollari per scultura di Rodin

Prezzo record ad un'asta di Sotheby di arte impressionista e moderna per una rara scultura marmorea di Auguste Rodin, venduta per la cifra di 20,4 milioni di dollari. "Eternal Springtime", questo il nome dell'opera, venne creata da un singolo blocco di marmo tra il 1901 e il 1903. Rappresenta due innamorati in un abbraccio appassionato ed è creduto il quinto in una serie di 10 intagli conosciuti sul tema, che Rodin scolpì nel marmo.